Россия начнет отправлять к МКС по три корабля в год — СМИ

Анастасия Иванова

Россия в 2021—2023 годах намерена ежегодно запускать по три пилотируемых корабля «Союз» к Международной космической станции (МСК).

Что же касается текущего года, то один запуск к МКС уже был осуществлен, и по данным РИА Новости до конца года планируется сделать еще один.

В 2021 году пуски «Союза» должны состояться в апреле, сентябре и декабре (корабли «Союз МС-18», «Союз МС-19», «Союз МС-20), в 2022-м — в марте, сентябре и октябре («Союз МС-21», «Союз МС-22», «Союз МС-23»), в 2023 году — в марте, июне и сентябре («Союз МС-24», «Союз МС-25», ««Союз МС-26»).

Как сообщает издание, с октября 2022 года по апрель 2023-го также запланирован полугодовой коммерческий полет к МКС корабля «Союз МС-23» с российским командиром и двумя членами экипажа.

Отмечается, что у «Роскосмоса» до октября 2020 года действует контракт с NASA по доставке на борт МКС астронавтов США. Если он не будет продлен, то по истечении этого срока на станции больше не будет американцев.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вступил в заочную дискуссию с главой компании SpaceX Илоном Маском о демпинге на рынке космических запусков.