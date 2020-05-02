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Россия нарастила добычу и экспорт нефти

Россия нарастила добычу и экспорт нефтиАвтор: Максим Богодвид / РИА Новости

Добыча российской нефти с газовым конденсатом в апреле текущего года составила 46,45 миллиона тонн — на один процент больше, чем в апреле 2019-го. За январь-апрель этого года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 186,82 миллиона тонн, что на 0,8 процентов выше показателя за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, экспорт российской нефти в другие страны за январь-апрель 2020 года повысился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 миллиарда кубометров, снизившись на 14,3 процента относительно того же месяца прошлого года. По сравнению январем-апрелем прошлого года добыча снизилась на восемь процентов и составила 240,55 миллиарда кубометров.

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Накануне сообщалось, что мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае. Соответствующий прогноз озвучил руководитель американской нефтегазовой компании Chevron Майкл Вирт.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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