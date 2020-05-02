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Россиян предупредили о возможности наблюдения через камеру смартфона

Россиян предупредили о возможности наблюдения через камеру смартфонаФото: Edgar Su / Reuters

Хакеры могут наблюдать за россиянами через камеру смартфона: доступ к информации может быть получен различными способами. Об этом предупредил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, передает агентство «Прайм».

По его словам, злоумышленники научились получать несанкционированный доступ к видеокамере и микрофону смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и другим данным.

Утечка информации со смартфона может произойти с помощью разных технологий и на разных уровнях доступа. Наиболее легко предотвратить проникновение в устройство вредоносного программного обеспечения. Оно незаметно для владельца копирует данные с его телефона на внешний носитель и записывает телефонные разговоры, включает видеокамеру и микрофон. Предотвратить угрозу можно благодаря антивирусному и антишпионскому программному обеспечению.

Следующим по уровню сложности идет оборудование и программное обеспечение сотового оператора или интернет-провайдера. Информация, идущая через его инфраструктуру, хранится в течение длительного времени — она надежно защищена, однако может стать мишенью хакерской атаки.

Кроме того, смартфон может контролироваться производителем. Его возможности практически неограниченны — вплоть до дистанционного необратимого отключения устройства, предупредил Тимофеев. «Вряд ли концерн по производству электроники интересует частная жизнь отдельного пользователя, однако возможность полного дистанционного контроля своей техники у них имеется», — заключил специалист.

В октябре 2019-го Роскачество дало рекомендации для жителей России с целью защитить персональные данные в случае кражи смартфона. В первую очередь следует заблокировать банковские карты, которые привязаны к устройству, заблокировать SIM-карту, которая осталась в телефоне, а также завершить сеансы на всех устройствах в разных соцсетях и интернет-сервисах, чтобы злоумышленник не смог получить к ним доступ.

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По материалам: lenta.ru

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