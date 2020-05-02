Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции

Вадим Карасев

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет новинку — фильм «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг в главных ролях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Британско-американская драма рассказывает о жизни Лео (Бардем), страдающего от деменции и переживающего в своей памяти несуществующие события, совершая поступки, которые он должен был, или хотел бы совершить в реальном прошлом. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть ленту 2 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает тренировку для детей от 6 до 10 лет из передачи «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию военного кино и сериалов, приуроченную к юбилею 75-летия Победы. Пользователей ждет классика и современные отечественные фильмы и сериалы о самых суровых годах сражений с фашистскими захватчиками.

Днем, в 14:00, зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом шашлыка из телятины. Позже, в 17:00, — трансляция выступления Дмитрия Маликова. Артист выступит с программой «Внезапно 50», в которую вошли песни разного периода его творчества с конца 1980-х и до сегодняшних дней. Для зрителей также подготовили сюрпризы — исполнение инструментальных композиций и возможность пообщаться с Маликовым. Выступление покажут в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!».

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть исторический триллер от Романа Полански «Офицер и шпион». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует «Неизбранные дороги».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.