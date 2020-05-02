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Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американцам в СирииФото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы остались на въезде.

Другие подробности инцидента не приводятся.

В середине апреля сообщалось, что США испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. Отмечалось, что таким образом, США, вероятно, хотят продемонстрировать свою военную мощь.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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