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Российских пивоваров бросят на борьбу с коронавирусом

Российских пивоваров бросят на борьбу с коронавирусомФото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российских пивоваров бросят на борьбу с коронавирусом. Министерство финансов подготовило проект, который временно даст право производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Сазанова.

По его словам, выдавать временные разрешения будут компаниям, у которых есть оборудование, оснащенное автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения такого разрешения предприятиям не придется платить госпошлину. По словам Сазанова, производство антисептиков может быть из спиртосодержащих отходов для производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, который приобретают для технических нужд.

Пивовары должны передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информацию об объемах производимых антисептиков, количестве использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта. Проект постановления находится на стадии межведомственного согласования.

С начала марта производство антисептиков на основе изопропилового и этилового спирта в России выросло в шесть раз. До пандемии антисептики на внутренний рынок производили и поставляли около десяти крупных российских компаний. Теперь их число превысило 60.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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