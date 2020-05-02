"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков

Лидия Мартынова

Компания "Росхимзащита" "Ростеха" с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, и начала их поставки в региональные медицинские учреждения, сообщает госкорпорация.

Костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливают по ее заказу 15 крупных швейных фабрик, они производят более 90 тысяч костюмов в сутки. "Этот показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае – такая задача поставлена государством", – отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Максима Выборных.