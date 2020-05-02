Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков

"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков
Компания "Росхимзащита" "Ростеха" с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, и начала их поставки в региональные медицинские учреждения, сообщает госкорпорация.

Костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливают по ее заказу 15 крупных швейных фабрик, они производят более 90 тысяч костюмов в сутки. "Этот показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае – такая задача поставлена государством", – отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Максима Выборных.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Посол Украины отказался возложить венок в Берлине вместе с российским дипломатом
Посол Украины отказался возложить венок в Берлине вместе с российским
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна
В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна
"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков
"Ростех" изготовил более 450 тысяч защитных костюмов для медиков
Россиян предупредили о возможности наблюдения через камеру смартфона
Россиян предупредили о возможности наблюдения через камеру смартфона
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
«В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия» — МИД
«В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия» —
Ивангай вернулся на YouTube и рассказал, где пропадал два года
Ивангай вернулся на YouTube и рассказал, где пропадал два года
Семь населенных пунктов в российском регионе закрыли на карантин
Семь населенных пунктов в российском регионе закрыли на карантин
Алибасов прокомментировал скандал с квартирой жены фразой «жизнь — говно»
Алибасов прокомментировал скандал с квартирой жены фразой «жизнь —

Топ на сегодня

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Ким Чен Ын появился на публике
Ким Чен Ын появился на публике
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Какие льготы сейчас положены семьям с детьми и как их получить. Инструкция
Какие льготы сейчас положены семьям с детьми и как их получить.
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной мистификацией
Пушков назвал исчезновение Ким Чен Ына тонко организованной

Еще по теме

В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ
России не хватает защитных костюмов для врачей
Степанов о срыве закупок костюмов биозащиты: "Мы не закупаем костюмы маляра"
Китай поможет России защититься от коронавируса