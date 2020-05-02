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Рынок смартфонов показал крупнейшее падение в истории из-за коронавируса

Рынок смартфонов показал крупнейшее падение в истории из-за коронавирусаФото: pxhere.com

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 13 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили аналитики Canalys и Counterpoint, передает The Verge.

Отмечается, что в Китае отгрузка смартфонов за квартал рухнула на 18-27 процентов по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением на рынке в истории. Среди лидеров отрасли по-прежнему значатся Samsung, Huawei и Apple. Доля американской компании показала самый низкий спад — она отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем годом ранее.

Аналитики Canalys отмечают, что большинство компаний ожидают пика воздействия пандемии во втором квартале 2020 года. «Это станет испытанием для всей индустрии», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в январе в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Продажи в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей. Рост продаж объяснялся ожиданиями задержек с поставками электроники в Россию из-за эпидемии коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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