Семь населенных пунктов в российском регионе закрыли на карантин

Вадим Карасев

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

В Нижегородской области семь населенных пунктов закрыли на карантин. Такое решение принял губернатор Глеб Никитин на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. Ограничительные мероприятия вводятся в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (городской округ город Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район)», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что за последние недели в эти пункты приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению очагов заболевания.

Согласно документу, запрещается въезд на территории данных населенных пунктов и муниципальных образований лиц, не проживающих в них. Также запрещается выезд граждан. Исключение составляют сотрудники экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости, а также лица с разрешениями от муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На въездах будут установлены контрольные пункты и блокпосты. Для жителей обязательна дистанция в 1,5 метра, обязательно использование средств для защиты органов дыхания. Причины возникновения очагов расследуют.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области достигло 2 443, за последние сутки выявлено 320 новых случаев инфицирования.