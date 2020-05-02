Семьям погибших военных и силовиков упростили получение выплат

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

В ближайшие полгода компенсации на оплату жилья и услуг ЖКХ семьям погибших или умерших военнослужащих и сотрудников ряда федеральных ведомств перечислят по упрощенной схеме. Льгота будет продлена автоматически, подтверждать отсутствие задолженности по квартплате не придется.

Такое решение содержит постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года № 565 «О приостановлении действия абзаца третьего пункта 17 Правил предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». Документ вступает в силу сегодня, 2 мая.

С 1 апреля по 1 октября 2020 года выплата компенсаций по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг перечисленным категориям льготников продлевается на очередные 6 месяцев без подтверждения гражданами своевременного внесения квартплаты и отсутствия долгов за указанные услуги.

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