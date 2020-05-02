Слишком альтернативный взгляд. В Праге поставят памятник власовцам
РОА состояла из коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, которые воевали в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной Армии. Военнослужащие этой армии получили наименование "власовцы".
Решение установить памятник Новотный огласил в ноябре 2019 года. По его словам, именно силами РОА была освобождена в мае 1945 года тогдашняя деревня Ржепорыйе около Праги. Эту идею после долгого обсуждения поддержало большинство его коллег по местному органу власти.
"Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", – заявил в четверг Новотный журналистам, помогая рабочим в установке памятной доски власовцам.
Он объявил, что памятная доска обойдется в 153 тысячи крон (около 6,1 тысячи долларов).
сообщило, что снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу могут установить в Петербурге.