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Слишком альтернативный взгляд. В Праге поставят памятник власовцам

Слишком альтернативный взгляд. В Праге поставят памятник власовцам
В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) начали устанавливать памятник членам Русской освободительной армии (РОА), сообщило РИА Новости со ссылкой на старосту (главу) района Павла Новотного.

РОА состояла из коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, которые воевали в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной Армии. Военнослужащие этой армии получили наименование "власовцы".

Решение установить памятник Новотный огласил в ноябре 2019 года. По его словам, именно силами РОА была освобождена в мае 1945 года тогдашняя деревня Ржепорыйе около Праги. Эту идею после долгого обсуждения поддержало большинство его коллег по местному органу власти.

"Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано", – заявил в четверг Новотный журналистам, помогая рабочим в установке памятной доски власовцам.

Он объявил, что памятная доска обойдется в 153 тысячи крон (около 6,1 тысячи долларов).


сообщило, что снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу могут установить в Петербурге.
# Политика
По материалам: ria.ru

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