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Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали

Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировалиФото: Maxim Burlak / Globallookpress.com

Представитель артистки Елены Степаненко прокомментировал слухи о ее новом молодом возлюбленном. Он сообщил «Телепрограмме», что сейчас юмористка активно работает и не думает о личной жизни.

«Она верующий, набожный человек. И она знает, что ее венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один», — отметил представитель Степаненко.

Он также предположил, что слухи о личной жизни Степаненко являются вымыслом, цель которого — вывести юмористку из себя. Представитель артистки добавил, что в зрелом возрасте Степаненко не нужны встряски и кардинальные перемены.

В конце марта стало известно, что Степаненко будет вести шоу «Еще не вечер!» на телеканале «Россия 1». В одном из выпусков певица и ведущая Ольга Бузова разоткровенничалась о своих отношениях с мужчинами. Она призналась Степаненко, что всегда влюблялась первой и что все ее отношения были длительными и серьезными.

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По материалам: lenta.ru

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