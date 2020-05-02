Смерть мужа и скандальное прошлое дочери. Семейные драмы Людмилы Нарусовой

Лидия Мартынова

На деятельность члена Совета Федерации не влияла критика общественности: она давно привыкла к осуждению и все равно продолжала делать то, во что верила. Впрочем, Людмила Нарусова и сама часто примеряла роль судьи: как в политике, так и по отношению к дочери.

За Людмилой Нарусовой прочно закрепилось звание жены Анатолия Собчака. Это неудивительно, ведь на протяжении 20 лет она была главным помощником и опорой профессора ЛГУ, ставшего мэром Санкт-Петербурга. Людмила Борисовна продолжила заниматься политикой и общественной деятельностью и после смерти супруга.

2 мая члену Совета Федерации исполняется 69. Имя Нарусовой по-прежнему не сходит со страниц таблоидов, только теперь ее называют не иначе как мамой Ксении Собчак, давно ставшей одной из самых популярных медийных персон в России. Каково же это, быть родительницей скандальной телеведущей и вдовой легендарного мэра?

МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ПОЛИТИКОЙ

Борис Нарусович был комендантом Херцберга и познакомился с переводчицей Валентиной Хлебосоловой в Германии. Внезапно вспыхнувший роман вылился в брак, а после войны влюбленные перебрались в Брянск, где и появились на свет их дочери Лариса и Людмила. В сталинские времена семья сменила фамилию на Нарусовых.

Родители Людмилы Борисовны были образованными людьми и привили ей любовь к чтению и науке. В Брянске отца назначили директором Дома культуры, затем он окончил исторический и дефектологический факультеты и возглавил школу для глухих. Валентина Владимировна же стала руководителем кинотеатра «Октябрь».

В юности Людмила Нарусова работала лаборанткой в учреждении папы, а в конце 60-х переехала в Ленинград и поступила в госуниверситет на исторический факультет. По окончании вуза она продолжила учиться в аспирантуре, в итоге защитила кандидатскую диссертацию и начала преподавать. Также Людмила Борисовна трудилась редактором в издательстве ЛГУ и в библиотеке.

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Создать семью она попыталась еще на втором курсе вуза: вышла замуж за молодого врача-психиатра. О первом супруге Людмилы Борисовны почти ничего неизвестно. Брак продлился около двух лет, а закончился разделом имущества. Решив судиться с бывшим возлюбленным за кооперативную квартиру, по совету научного руководителя аспирантка обратилась за консультацией к доценту Собчаку.

«Деваться все равно было некуда, и я попросила помочь. Надо сказать, что Анатолий Александрович действительно нашел нетривиальное решение вопроса и помог мне справиться с проблемой. Ни о каких амурных делах тогда и речи не шло, отношения были сугубо деловыми», — поясняла Нарусова.

По неписаным законам того времени Людмила Борисовна пришла на кафедру, чтобы «отблагодарить» Анатолия Александровича — с конвертом и букетом белых хризантем. Цветы он принял, а вот от денег решительно отказался, что весьма впечатлило аспирантку. Примерно тогда в семье Собчака назрел серьезный кризис: супруга Нонна изменила ему, а простить предательство он не сумел. «Спустя некоторое время мы случайно встретились в одной компании, он к этому времени развелся с первой женой, вот тут уже завязался наш роман», — признавалась Нарусова.

В 1980-м влюбленные поженились, а спустя год у них родилась дочь Ксения. Появление ребенка не помешало Людмиле Борисовне построить карьеру: она защитила докторскую и перешла в институт культуры имени Крупской. Когда Собчак стал мэром, супруга активно помогала ему в начинаниях: занималась организацией хосписов в Санкт-Петербурге, создала Мариинский фонд, готовивший захоронение останков царской семьи.

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В середине 90-х Нарусова стала депутатом Государственной Думы, но в 1999-м проиграла выборы, уступив кандидату от коммунистов. Многие критиковали сам факт того, что женщина лезет в политику наравне с мужем, однако Людмила Борисовна с выбранного пути не свернула. «Мы были единомышленниками. Могли и спорить, но скорее по тактическим вопросам, а не по стратегическим. Душа у нас была единая, общая. Каждый в меру своих возможностей, мы делали одно дело», — подчеркивала она.

ПОСЛЕ СМЕРТИ СУПРУГА

В какой-то момент авторитет Анатолия Александровича так возрос, что в нем увидели кандидата на роль следующего президента. Однако от подобной перспективы политик отказался, а вскоре на собственной шкуре почувствовал, как расположение народа и союзников может резко смениться на осуждение. Началась настоящая травля, и Собчака обвинили в злоупотреблениях властью на посту мэра.

«Тогда продавали коммунальную квартиру, мы хотели расширить наше жилье. Но я боялась, что если об этом узнают, нас начнут осуждать. Поэтому квартиру записали на доверенных людей. Вот эта моя оглядка была роковой. Если бы я знала, что из этого получится, я бы сама подожгла это все», — рассказывала Людмила Нарусова в фильме «Дело Собчака».

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Слухи о незаконно присвоенном жилье и миллионах испортили репутацию государственного деятеля, он уже не смог снова стать мэром. Вся эта ситуация подорвала здоровье Анатолия Александровича, и он улетел лечиться в Париж. Однако уголовное дело против Собчака закрыли за отсутствием состава преступления, и на политическую арену он вернулся в качестве доверенного лица Владимира Путина. В рамках предвыборной кампании Анатолий Собчак поехал в Светлогорск, где скончался в гостинице от сердечной недостаточности.

«На похоронах мужа я прекрасно понимала, что хороню и себя как женщину. Слишком высока планка, которую он для меня поднял... Есть, наверное, достойные люди, но... Жена Собчака — это моя пожизненная профессия и веление души», — признавалась Нарусова.

После смерти супруга Людмила Борисовна не оставила общественную деятельность. Ее избрали председателем политического консультативного совета Санкт-Петербурга, возглавила она и фонд Анатолия Собчака. Вскоре зрители узнали Нарусову в качестве ведущей программы «Свобода слова». Следующей ступенью оказалось представительство в Совете Федерации от парламента Тувы.

С 2006-го Людмила Борисовна занималась информационной политикой, изучая медиасферу, Интернет и разрабатывая законодательные акты в данном направлении. Кроме того, она активно выступала против деятельности националистических организаций. И сейчас Нарусова открыто выражает мнение о ситуации в стране, не боясь критики со стороны коллег и общественности: к осуждению окружающих она привыкла.

ДОЧЬ-БУНТАРКА

Будучи дочкой мэра, Ксения Собчак не могла похвастаться тем, что родители ее баловали. Мама воспитывала девочку строго и старалась контролировать каждый ее шаг, так что Ксюше приходилось годами бороться за личное пространство и прятать дневники. С ребенком бывало сложно: Собчак сбегала из дома и норовила сделать все вопреки мнению старших.

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«Наказания на нее не действовали, только убеждение. Я хотела, чтобы она с детства обучалась английскому и французскому. Ксения поначалу сопротивлялась, но сейчас прекрасно говорит на этих языках. Она посещала художественную студию в Эрмитаже и училась балету. Мы понимали, что она вряд ли будет заниматься этим профессионально, но для гармоничного развития ребенка это нужно», — рассказывала Нарусова о детстве наследницы.

И хотя Ксения отличалась нестандартным мышлением и самодостаточностью, роль матери в ее становлении как личности неоспорима. Впрочем, контролировать бунтарку с возрастом было все сложнее, особенно, когда в конце 90-х она уехала из Петербурга в Москву.

«Я жила тогда в отеле, и наша встреча с мамой Ксюши, инициатором которой была Людмила Борисовна, произошла там. Она сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны», — утверждала Анастасия Волочкова.

По словам балерины, Нарусова очень переживала за судьбу дочери и пыталась повлиять на ее личную жизнь любыми способами. Так, Людмиле Борисовне не нравились отношения Ксении с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Политик обратилась к Волочковой и бывшему бойфренду Собчак Вячеславу Лейбману за помощью.

«Помню телепрограммы того времени, где пьяную Собчак вытаскивали за руки и за ноги из отелей. Людмила Борисовна и Слава Лейбман переживали за здоровье и репутацию этой девочки. И Людмила Борисовна попросила меня: «Настя, поезжайте со Славой в Москву и в отеле на глазах у всех выпейте вина. Может, у Ксюши это вызовет ревность. Думаю, ей донесут о вашем ужине». Я так и сделала. Мы со Славой приехали в Москву, встретились. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась она к Славе или нет. Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад», — отмечала Анастасия, когда на нее навесили ярлык разлучницы.

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Если сердечные дела становились предметом споров, то за участие в скандальных проектах Нарусова дочь не осуждала. Более того, Людмила Борисовна специально не стала помогать наследнице с трудоустройством, желая, чтобы та сама определилась с профессией.

«Задним числом я узнала, что она прошла кастинги и стала работать на телевидении. Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров, — подчеркивала общественный деятель. — Мне не то, чтобы стыдно за некоторые проекты, просто не вполне нравилось, что она делает. Это — программы «Блондинка в шоколаде» и «ДОМ-2». Но я понимала, что не могу ее обеспечить так, как эта работа. Понимаете, если бы она начала карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе, не было бы этого шпыняния. Но Ксения просто играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни».

Людмила Нарусова высказалась о скандальном прошлом Ксении Собчак

После скандальных шоу многие осыпали Ксению Собчак оскорблениями, когда она решила принять участие в выборах. Однако Людмила Борисовна поддержала дочь в непростое время, отметив, что наследница выросла в благоприятной среде и получила прекрасное образование, так что вполне может стать политиком.

Справедливости ради, даже спустя десятилетия для Ксении главной судьей осталась родительница. «Мама очень любит покритиковать меня, случалось такое и при муже. Я понимаю, она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей, — делилась Собчак в программе «Однажды» на НТВ. — Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы услышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет».

Но если в юности Ксения серьезно конфликтовала с матерью и уверяла, что не простит ей ошибок авторитарного воспитания, то после рождения сына значительно смягчилась. «Я точно знаю, что любовь к жизни, витальность, сила характера, умение дружить и бескорыстно помогать людям, навык быть стойкой в любых обстоятельствах — все это, если и есть во мне хоть немного, то именно от тебя. Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить: «Оставь ребенка в покое», мы, наверное, не раз еще будем ругаться, — резюмировала ведущая в прошлый день рождения матери. — Но знай, это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая».

Фото: Сергей Джевахашвили, Georges DeKeerle, Chip HIRES/Getty Images, Sipa USA/Legion-Media, архив пресс-службы, личный архив, Instagram.com

