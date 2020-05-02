СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве

Влада Некрасова

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку на освобождение строительства проекта трубопровода "Северный поток—2" от требований обновленной газовой директивы Европейского союза, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Данная процедура предусмотрена в директиве ЕС о рынке природного газа, которая была изменена в прошлом году. Оператору проекта необходимо сделать запрос к регулирующему органу страны ЕС, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

Исключение было сделано для трубопроводов, которые уже были завершены в мае 2019 года.

Газпром" сможет использовать только 50% мощностей газопровода. Остальные мощности нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.

Окончательное решение по этому вопросу в Германии примут после консультаций, которые запланированы на 8 мая. Участники процесса ожидают, что Nord Stream 2 AG подаст апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит данный вопрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС.