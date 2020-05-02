СМИ: в США следят за активностью российских заводов ОПК

Влада Некрасова

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.

Издание пишет, что Orbital Insights составила отчет, в котором утверждается, что некоторые российские оборонные заводы якобы замедляют производство, снижая число сотрудников, приходящих на предприятия, на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает издание, отчет составлен на основе анонимных данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.

В частности, в отчете фигурируют НПЦ "Салют", "Уралвагонзавод", "Гидромаш", Казанский авиазавод имени Горбунова.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.