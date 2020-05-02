Собянин призвал власти и население бороться с коронавирусом сообща

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал власти и население бороться с коронавирусом сообща. Об этом он рассказал в эфире на телеканале «Россия 24», текст его заявления публикует ТАСС.

По его мнению, в ситуации с коронавирусом не должно быть политических интересов. «Должна быть совместная работа власти и населения, граждан. И если власть им что-то недоговаривает, неправильно объясняет или пытается что-то заглянцевать, а реальную картину люди не знают, то у них ничего не получится», — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин рассказал, что говорить о снятии ограничений можно будет в середине текущего месяца. Пока власти города могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков. По словам мэра, к этому можно будет прибегнуть для снижения числа людей на улицах.

За последние сутки в Москве выявлено 5358 новых зараженных, что значительно больше, чем в предыдущие дни, когда число зафиксированных случаев не превышало 3,6 тысячи. Общее число случаев инфицирования в столице превысило 60 тысяч.