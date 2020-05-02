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Собянин раскрыл судьбу штрафов за нарушение самоизоляции и карантина

Собянин раскрыл судьбу штрафов за нарушение самоизоляции и карантина

Московский мэр раскрыл судьбу штрафов, взимаемых полицией за нарушение самоизоляции и карантинного режима. В эфире федерального канала «Россия 24» Сергей Собянин заявил, что все деньги будут направлены на борьбу с COVID-19.

При поступлении в бюджет города эти деньги будут целевым образом направлены на закупку средств защиты, лекарств, в целом – на медицину, «только туда», - цитата.

Последние данные по коронавирусу на 2 мая:

Весь мир: заражено – 3 414 764, выздоровевших – 1 090 143, умерших – 239 741, летальность –7,02%

Россия: заражено – 124 085, выздоровевших – 15 043, умерших – 1 228, смертность – 0,99%.

В период весеннего цветения важно отличать симптомы коронавируса от аллергии.

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По материалам: u-f.ru

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