Собянин заявил о европейском сценарии развития ситуации с коронавирусом

Влада Некрасова

"Россия 1"

Китайский вариант развития пандемии в России невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале

"За последние месяца полтора приехало из заграницы Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было где-то 120 тысяч. И из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регион. На мой взгляд, китайский вариант уже невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики", - сказал Собянин.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.