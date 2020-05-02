Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали

Алексей Вольцев

Два года родные и поклонники Нины Кирсо надеялись, что артистка выйдет из комы и снова начнет радовать публику, но чуда не случилось — 30 апреля ее сердце остановилось. Сегодня звезду 90-х кремировали, а завтра похоронят.

Сестра Нины Кирсо Алла сообщила поклонникам о том, что сегодня солистку группы «Фристайл» кремировали. На днях прах артистки предадут земле. «Сегодня Ниночкина душа попала в рай, прошу молитв о Царствии небесном! Мы простились с ней. Сейчас Анатолий Розанов возвращается в Полтаву с ее прахом, а завтра состоятся похороны. Аминь», — написала родственница звезды 90-х.

Нина Кирсо умерла в Полтаве 30 апреля. О кончине певицы сообщила ее родная сестра Алла, которая до последнего надеялась на чудо и верила, то звезда поправится. «Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв», — отметила родственница.

Напомним, солистка «Фристайла» перенесла инсульт 1 июня 2018 года, после чего впала в глубокую кому. Позже врачи, проведя необходимые исследования, установили, что артистка давно страдала от повышенного давления, но игнорировала симптомы и не занималась лечением.

«В тот злополучный день верхнее давление у нее подскочило за 300! То есть удар был серьезный. Может, у нее что-то и побаливало накануне, но она списывала это на гормональный сбой, который происходит у женщин после 50. От таблеток Нина всегда категорически отказывалась, доверяла нетрадиционной медицине», — вспоминал гитарист группы Сергей Ганжи.

Ранее сестра звезды рассказала, что друзья и знакомые подключили к лечению лучших врачей Украины. Сначала ее лечили в Киеве, но затем перевезли в Полтаву к другим специалистам.

О подруге вспомнил Вадим Казаченко, который несколько лет проработал с Ниной Кирсо. В начале 90-х газеты писали про их роман, но певец опроверг эти слухи. «Мы всю жизнь были коллегами. Все в группе знали, что у нее роман с основателем и продюсером коллектива Анатолием Розановым», — рассказал музыкант.

Затем их пути разошлись, а в начале 2000-х они снова встретились. «В 2003 году я предложил Анатолию Розанову сделать совместный проект и снова стал с этим коллективом выступать, — вспоминал Казаченко. — Правда, был как приглашенный артист и на афишах писали «Группа «Фристайл» и Вадим Казаченко». Совместная работа длилась два года. Расставались мы не без выяснений отношений, но не врагами. Делить нам было нечего».

С 2005 года музыканты не общались. Как и все, он сильно удивился, когда узнал новость об инсульте. «Знаете, все это с ней как-то не вяжется — она всегда была мотором, локомотивом «Фристайла», — заключил Казаченко.

Фото: Facebook, социальные сети, Legion-Media

