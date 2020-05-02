Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали

Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали
Два года родные и поклонники Нины Кирсо надеялись, что артистка выйдет из комы и снова начнет радовать публику, но чуда не случилось — 30 апреля ее сердце остановилось. Сегодня звезду 90-х кремировали, а завтра похоронят.

Сестра Нины Кирсо Алла сообщила поклонникам о том, что сегодня солистку группы «Фристайл» кремировали. На днях прах артистки предадут земле. «Сегодня Ниночкина душа попала в рай, прошу молитв о Царствии небесном! Мы простились с ней. Сейчас Анатолий Розанов возвращается в Полтаву с ее прахом, а завтра состоятся похороны. Аминь», — написала родственница звезды 90-х.

Нина Кирсо умерла в Полтаве 30 апреля. О кончине певицы сообщила ее родная сестра Алла, которая до последнего надеялась на чудо и верила, то звезда поправится. «Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв», — отметила родственница. 

Напомним, солистка «Фристайла» перенесла инсульт 1 июня 2018 года, после чего впала в глубокую кому. Позже врачи, проведя необходимые исследования, установили, что артистка давно страдала от повышенного давления, но игнорировала симптомы и не занималась лечением.

«В тот злополучный день верхнее давление у нее подскочило за 300! То есть удар был серьезный. Может, у нее что-то и побаливало накануне, но она списывала это на гормональный сбой, который происходит у женщин после 50. От таблеток Нина всегда категорически отказывалась, доверяла нетрадиционной медицине», — вспоминал гитарист группы Сергей Ганжи.

Ранее сестра звезды рассказала, что друзья и знакомые подключили к лечению лучших врачей Украины. Сначала ее лечили в Киеве, но затем перевезли в Полтаву к другим специалистам.

О подруге вспомнил Вадим Казаченко, который несколько лет проработал с Ниной Кирсо. В начале 90-х газеты писали про их роман, но певец опроверг эти слухи. «Мы всю жизнь были коллегами. Все в группе знали, что у нее роман с основателем и продюсером коллектива Анатолием Розановым», — рассказал музыкант.

Затем их пути разошлись, а в начале 2000-х они снова встретились. «В 2003 году я предложил Анатолию Розанову сделать совместный проект и снова стал с этим коллективом выступать, — вспоминал Казаченко. — Правда, был как приглашенный артист и на афишах писали «Группа «Фристайл» и Вадим Казаченко». Совместная работа длилась два года. Расставались мы не без выяснений отношений, но не врагами. Делить нам было нечего».

С 2005 года музыканты не общались. Как и все, он сильно удивился, когда узнал новость об инсульте. «Знаете, все это с ней как-то не вяжется — она всегда была мотором, локомотивом «Фристайла», — заключил Казаченко.

Фото: Facebook, социальные сети, Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус
У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали
Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали
Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до конца мая
Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до
Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России
Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
«Освобождать надо не только Одессу, освобождать надо всю Новороссию»
«Освобождать надо не только Одессу, освобождать надо всю Новороссию»
Wanted: коллекция Estée Lauder Act IV, созданная правнучкой Эсте Лаудер
Wanted: коллекция Estée Lauder Act IV, созданная правнучкой Эсте
В Германии уточнили сроки принятия решения по заявке "Северного потока-2"
В Германии уточнили сроки принятия решения по заявке "Северного
Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе
Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе
9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль
9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль

Топ на сегодня

В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына

Еще по теме

Умерла солистка группы «Фристайл»
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо умерла после двух лет в коме
«Умолял пустить меня к ней»: Андрей Разин нашел виновных в смерти Нины Кирсо
Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому