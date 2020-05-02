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Советником мэра Черкасс оказался Саакашвили

Советником мэра Черкасс оказался Саакашвили

В свете противостояния мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с центральной властью всплыл интересный факт: оказывается, градоначальнику с декабря прошлого месяца оказывает «идеологическую помощь» родственник бывшего президента Грузии Давид Саакашвили.

На данную деталь обратил внимание пользователь Facebook Serhii Shcherbyna.

«12 декабря прошлого года советником мэра Черкасс стал брат Михаила Саакашвили Давид. По сообщениям местной прессы, «він пообіцяв «зробити Черкаси новим Батумі». Занавес, я считаю», — пишет Сергей.

46-летний Давид Саакашвили — младший, сводный брат Михаила Саакашвили по отцу. По образованию юрист. С 2000 по 2012 возглавлял в Грузии Высшую школу юстиции, которая занималась отбором и подготовкой судей. После того, как закончился второй президентский термин Михаила Саакашвили, а его партия «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы — ушел с должности.

При его назначении в декабре 2019 года советником городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко написал в своем Facebook, что собирается с помощью Давида «внедрить грузинский опыт перемен» в городе.

«Грузия — это пример динамичного развития и эффективных изменений, а значит, и мы в Черкассах сможем внедрить их подход к преодолению подобных и идентичных проблем. Совместными усилиями мы создадим комфортные и безопасные условия для инвесторов, и реализуем ряд важных для города проектов», — указывал градоначальник.

В то же время черкащане восприняли новость о новом советнике прохладно, указывая на то, что «реформаторы в Грузии сделали много хорошего», но единственным непонятным моментом было то, «почему эти реформаторы живут в изгнании».

Теперь, похоже, мозаика начинает понемногу складываться: в стремлении мэра Черкасс идти на конфликт с властями явно прослеживаются некие «фирменные черты» стиля действий бывшего президента Грузии.

Ведь решив самолично определять, кому работать или не работать во время карантина, мэр явно дает понять, что не нуждается в рекомендациях из Киева, — ведь у него уже есть советники, который помогут создать в Черкассах «второй Батуми». Чем не попытка «самостоятельной игры» в политику?

Впрочем, возможно, это всего лишь первое впечатление.

Напомним, что после известия о возбуждении против него дела мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что полиции лучше не терять время, а заняться ловлей реальных преступников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черкассах руководство города разрешило работать небольшим строительным и мебельным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ресторанам с летними площадками не соблюдать требования карантина, введенные Кабмином. В ответ на это глава МВД Арсен Аваков заявил, что мэр «заигрался», а реакция будет жесткой.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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