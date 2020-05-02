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Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна

Спросу на нефть спрогнозировали достижение днаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае. Соответствующий прогноз озвучил руководитель американской нефтегазовой компании Chevron Майкл Вирт, сообщает ТАСС в пятницу, 1 мая.

«В первом квартале траектория [спроса на нефть] шла по наклонной вниз, ускоряясь в течение марта. Я считаю, что в апреле и мае мы увидим дно спроса», — сказал топ-менеджер.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.

Международные организации оценивают превышение предложения над спросом в 20-30 миллионов баррелей в сутки. Такая ситуация, сложившаяся на фоне пандемии коронавируса, привела к переполнению хранилищ по всему миру и временному уходу стоимости сорта WTI до уровня минус 40 долларов за баррель.

По данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть по итогам года сократится на 9 процентов, спрос на газ — на 5 процентов, а спрос на каменный уголь — на 8 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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