Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей

Анастасия Иванова

Средний лимит по кредитным картам, выданным российскими банками в первом квартале текущего года, вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 70 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Рост среднего лимита по кредитным картам в первом квартале, в основном, произошел вследствие того, что банки стали отказывать в получении карт клиентам с низкой платежеспособностью, продолжив работать с клиентами среднего и верхнего сегментов, которые могут претендовать на более высокие лимиты", - пояснили эксперты.