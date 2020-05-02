Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей

Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей

Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей
Средний лимит по кредитным картам, выданным российскими банками в первом квартале текущего года, вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 70 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Рост среднего лимита по кредитным картам в первом квартале, в основном, произошел вследствие того, что банки стали отказывать в получении карт клиентам с низкой платежеспособностью, продолжив работать с клиентами среднего и верхнего сегментов, которые могут претендовать на более высокие лимиты", - пояснили эксперты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в Москве
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей
Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали
Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали
Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей
Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей
Крот, оставь огород! Майские народные приметы и обряды
Крот, оставь огород! Майские народные приметы и обряды
В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
Смерть мужа и скандальное прошлое дочери. Семейные драмы Людмилы Нарусовой
Смерть мужа и скандальное прошлое дочери. Семейные драмы Людмилы
Лера Кудрявцева хочет отсудить у продюсера "Ласкового мая" 2,5 миллиона за клевету
Лера Кудрявцева хочет отсудить у продюсера "Ласкового мая" 2,5

Топ на сегодня

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Нефти и газу предсказали радикальный обвал

Еще по теме

Российские банки урезали лимиты по кредиткам до годового минимума
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки резко сократили объёмы выдачи кредитных карт
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7% за год