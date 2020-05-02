США отслеживают активность оборонных предприятий РФ, пишут СМИ

Анастасия Иванова

Портал Defense One сообщает, что геопространственная аналитическая компания Orbital Insights из США отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов. Это происходит на фоне пандемии коронавируса.

В отчете Orbital Insights утверждается, что некоторые российские оборонные заводы якобы замедляют производство за счет снижения числа сотрудников, приходящих на предприятия, на фоне пандемии коронавируса. Портал отмечает, что отчет составлен на основе анонимных данных сотовых телефонов и другой информации из открытых источников.

В отчете, в частности, фигурируют НПЦ "Салют", "Уралвагонзавод", "Гидромаш", Казанский авиазавод имени Горбунова. По сведениям издания, аналитики применили машинное обучение и интеллектуальную обработку данных к анонимным данным сотовых телефонов, полученным от различных партнеров. Предполагается, что такие данные якобы могут позволить отслеживать тенденции крупных перемещений людей практически в реальном времени.

сообщило, что в США якобы отследили активность оборонки РФ.