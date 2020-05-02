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США ради мира с талибами не стали раскрывать данные об их нападениях

США ради мира с талибами не стали раскрывать данные об их нападениях

Военная миссия США в Афганистане впервые не стала раскрывать данные о нападениях боевиков движения "Талибан*" (запрещено в России), сообщает газета Daily Sabah.

Таким образом Вашингтон пытается создать видимость соблюдения талибами условий мирного соглашения с США и продолжить вывод войск из Афганистана, отмечает турецкое издание. По словам представителя международной наблюдательной миссии Джона Сопко, сведения о нападениях талибов оставались одними из немногих фактических данных, на основании которых составлялись отчеты о безопасности в стране.

Согласно информации официального Кабула, с момента подписания мирного соглашения с "Талибаном" 29 февраля боевики движения напали на правительственные силы свыше 2,8 тыс. раз. Минобороны Афганистана сообщает о 10-15 случаях нападения ежедневно.

* террористическая организация, запрещенная на территории России

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По материалам: uposters.ru

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