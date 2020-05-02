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Страница Алины Кабаевой в Instagram продается

Страница Алины Кабаевой в Instagram продается
Алина Кабаева не зарегистрирована в социальных сетях. По словам спортсменки, все аккаунты, связанные с ее именем — фейковые. Однако гимнастка не скрывает, что ей приятно, когда поклонники создают фан-страницы.

Стало известно, что единственный аккаунт в Instagram, который активно следил за жизнью 36-летней Алины Кабаевой — продается. По каким причинам создатели страницы намерены прекратить ее существование — неизвестно. «Дорогие подписчики! К сожалению, группа продается или отдается в хорошие руки!» — написано в личном блоге. 

К слову, на фан-аккаунт подписаны не только поклонники Алины, но и ее коллеги. Многие с сожалением отреагировали на новость, что им больше не удастся наблюдать за достижениями гимнастки.

«Что случилось? Мы любим Алину»; «Я не могу, это разрыв! Алина — уникальная, открытая и очень честная»; «Было приятно наблюдать за такой личностью, ведь у нее только позитивные и светлые моменты», — отметили пользователи Сети.

Алины Кабаевой нет в социальных сетях. Звезда считает — лучше провести время с пользой, чем в Интернете. «У меня есть свой сайт. И это все, единственный ресурс. Раньше старалась все фейковые аккаунты закрыть, но это стоит немалых денег. А потом что-то новое опять появлялось. Это невозможно. Такой процесс все время будет присутствовать. Но меня там нет», — постоянно напоминает спортсменка и просит фанатов не вестись на обман. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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