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Светлана Лобода представила в Сети новый трек "Мой"

Светлана Лобода представила в Сети новый трек "Мой"
РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода представила в Сети новый трек "Мой". Композиция создана в стиле предыдущих хитов певицы "Твои глаза", "Парень", "Случайная".

В треке Лобода рассказывает о несостоявшихся отношениях с любимым человеком, которые распались из-за ее ошибки. Теперь она хочет, чтобы между ними все наладилось: "Представь, что стала я хорошей. А ты мой самый-самый лучший из дней в календаре".


Слушателям песня сразу понравилась, так как поп-звезда вернулась к полюбившейся многим соблазнительной манере исполнения.


"Мне такое ее исполнение больше нравится", "Наша старая добрая Лобода. Скучали по этому стилю", "Потрясающая песня. Лучшее первое мая", "Это именно то, за что люблю песни Светланы", — прокомментировали пользователи ВКонтакте.

В декабре Светлана Лобода выпустила мини-альбом Sold Out, в котором поэкспериментировала со стилем, добавив смелых и эксцентричных акцентов. Несмотря на то, что его неоднозначно приняли поклонники, пластинка заняла первые позиции в чартах России, Казахстана и Украины.

Песню "Мой" можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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