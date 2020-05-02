Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС для торговых центров

Лидия Мартынова

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18% и отсрочить его уплату до февраля 2021 года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, об этом РИА Новости заявил председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

"С учетом сложившейся экономической ситуации мы предлагаем принять ряд мер по поддержке организаций, работающих в индустрии коммерческой недвижимости. В их числе: включить коммерческую недвижимость и торговые центры в перечень списка отраслей наиболее пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, снизить ставку НДС до уровня 18%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль до 31 января 2021 года, с постепенным ежемесячным погашением задолженности в течение 2021 и 2022 годов", - заявил он.