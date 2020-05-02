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Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в Москве

Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в МосквеФото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп выдвинул отставного генерала Кита Дейтона на должность посла на Украине, говорится в сообщении Белого Дома. Ранее экс-генерал занимал должность военного атташе в посольстве США в Москве.

Сейчас экс-атташе занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии. Дейтон говорит на русском и немецком языках. Он также одновременно является американским советником по обороне на Украине. Теперь для вступления в должность его кандидатуру должен рассмотреть Сенат США.

Должность посла США на Украине вакантна с мая 2019 года. Ранее пост занимала Мари Йованович, которую Трамп отозвал. Иованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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