Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Влада Некрасова

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.

Всего на месторождении трудятся более десяти тысяч человек из 79 подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех взяли тесты на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия".