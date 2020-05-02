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Тунис попросил у России медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Тунис попросил у России медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Власти Туниса просят Россию поставить респираторы, маски и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, заявил посол страны в Москве Тарак Бен Салем РИА «Новости».

Посол отметил, что Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики. «Необходимы респираторы, маски и медицинское оборудование, которые помогут в оказании услуг в государственных больницах», — заявил дипломат.

По его словам, власти Туниса высоко оценивают систему здравоохранения в России. Кроме того, Тунис как страна, находящаяся близко к Италии, оценил помощь, оказанную Россией этому государству.

«Российские власти получили наш запрос с просьбой о помощи. Тунис надеется на шаг навстречу со стороны России, которая пообещала рассмотреть наш запрос», — сказал посол, подчеркнув, что это может только подтвердить качество дружественных и братских отношений между двумя странами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

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По материалам: pnp.ru

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