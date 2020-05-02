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У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус

У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирусФото: @vasileva_vtg

У народной артистки России Татьяны Васильевой нашли коронавирус. Об этом сама актриса сообщила ТАСС в субботу, 2 мая.

По словам Васильевой, пока не решено, будет ли она проходить лечение на дому или ее госпитализируют.

Ранее сообщалось, что актриса вызвала скорую помощь, так как у нее появился кашель и поднялась высокая температура. Также Васильева отмечала, что «неважно себя чувствует». Позже стало известно, что артистка сдала в больнице анализы и вернулась домой.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра «Миллениум». Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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