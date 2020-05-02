У сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко подозревают психическое расстройство

Влада Некрасова

Александр Плющенко привык быть на виду — с самого рождения его мать, Яна Рудковская, активно водит ребенка по различным светским мероприятиям, а также делает из него чемпиона по фигурному катанию. Но, судя по всему, это не доставляет мальчику никакой радости.

В соцсетях давно говорят о том, что продюсер фактически лишила мальчика детства, а также обращают внимание на грустный взгляд семилетнего Саши, который почти не улыбается.

В Сети и раньше строили предположения по поводу психического состояния, а накануне в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что Плющенко-младший болен.

«Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном-Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд, как будто направленный вовнутрь», — пишет источник.

Синдром Аспенгера характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий — возможно, именно поэтому Яна специально занимает ребенка всеми возможными способами, так как медики рекомендуют таких детей максимально нагружать делами. В этом случае есть шанс «перерасти» многие проблемы. «Рудковская, постоянно тыкая ребенком в публику, приучает народ, образ замыливается и люди не обращают внимания на специфические нюансы. В тусовке немало нездоровых детей, их обычно не светят», — считают эксперты.

Евгений Плющенко: «Я хотел бы, чтоб Саша занимался другим спортом, но Яна строит империю»

В подтверждение слов, анонимный источник говорит о том, что несколько раз сталкивался с Гном Гномычем (так ласково называют Сашу родители и друзья) и замечал странности в поведении. «Ребенок истерик, мать его подавляет, использует как марионетку. Отец наоборот жалеет, но уговорами заставляет делать все, что придумала Яна», — высказывают предположение специалисты.

Эти слова косвенно подтверждает и недавнее шоу «ЯнаСупер», которое прошло на одном из федеральных каналов. Плющенко-младший, действительно, закатывал истерики и сначала не хотел сниматься в проекте, а затем просил маму не водить его на светские мероприятия и плохо себя вел, если все же соглашался пойти.

Отметим, что недавно Андрей Аршвин также высказался о жизни маленького Саши. Бывшему футболисту тяжело смотреть на страдания юного спортсмена: «У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама».

Рудковская не стала развивать конфликт, но посоветовала экс-спортсмену больше внимания уделять собственным детям, а после опубликовала ролик, на котором Плющенко танцует и веселится вместе с ней.

Фото: Instagram