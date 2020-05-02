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Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе

Ученые нашли в Антарктиде следы жизни на Марсе

В марсианском метеорите Allan Hills 84001, найденном в 1984 году в Антарктиде, нашли древние азотсодержащие органические молекулы, которые свидетельствуют о существовании органики на планете, сообщает N+1 со ссылкой на Nature Communications.

Мизухо Койке из Института космоса и астронавтики JAXA и ее коллеги исследовали упавший в 1984 году метеорит Allan Hills 84001. Эта попытка обнаружить азотистые соединения была первой - и она увенчалась успехом. Ранее их поиск не проводился из-за технических сложностей: считалось, что метеориты неизбежно загрязнены органикой земного происхождения.

Ученые разработали новый метод исследований и обнаружили в Allan Hills 84001 оранжевые мелкозернистые образования карбонатных минералов, которые выпали в осадок из околоповерхностных марсианских вод около четырех миллиардов лет назад. В образцах обнаружили следы азота, который входит в состав органических молекул.

Это означает, что на раннем Марсе существовала органика, занесенная метеоритами или же сформировавшаяся непосредственно на планете. Как указывают исследователи, органическая материя вне зависимости от того, как она попала на Марс, имеет шанс развиться в более сложные формы.

Ранее стало известно, что Россия запланировала на 2025 год отправку на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-27", которая фактически "застолбит" место для создания будущей базы и инфраструктуры вокруг нее.

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По материалам: uposters.ru

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