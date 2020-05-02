Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

Влада Некрасова

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем перенесли дату на 4 августа.

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.