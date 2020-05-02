Умер индийский актер Риши Капур

Вадим Карасев

Сегодня стало известно о кончине известного индийского актера Риши Капура — звезда советско-индийской ленты "Черный принц Аджуба" ушел из жизни на 68-м году жизни. О смерти одного из сыновей прославленного актера и режиссера Раджа Капура сообщил телеканал NDTV.

Известно, что последние годы Риши Капур боролся с онкологическим заболеванием. В сентябре прошлого года актер вернулся в Индию после курса лечения, который он проходил в США. После этого его еще дважды госпитализировали в феврале этого года из-за проблем со здоровьем.





Риши Капур

Соболезнования по поводу смерти Риши Капура уже выразили многие коллеги и индийские политики. В своем обращении лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди вспомнил о кончине еще одного известного индийского актера Ирфана Кхана, известного по фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи", и назвал уход из жизни Капура и Кхана настоящей трагедией для индийского кино.

Это ужасная неделя для индийского кино, с уходом другой легенды, актера Риши Капура. Замечательный актер, с огромным числом поклонником из разных поколений, его будет очень не хватать. Мои соболезнования его семье, друзьям и поклонникам во всем мире в это время скорби,

— отметил Рахул Ганди.





Риши Капур в молодости

Напомним, что Риши Капур был широко известен не только на родине, но и в бывшем СССР. За свою карьеру он снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе сделанных в сотрудничестве с советскими режиссерами. Многим актер запомнился по своей яркой роли в картине "Черный принц Аджуба", совместно поставленной режиссерами Шаши Капуром и Геннадием Васильевым. Капур не только работал в кадре, но и выступал в качестве режиссера и продюсера многих картин.

У актера остались жена Ниту Сингх и двое детей: Ранбир Капур, который пошел по стопам отца и стал актером, и модельер Ридхима Капур Сахни.





Раши Капур и Димпл Кападиа в фильме "Бобби"