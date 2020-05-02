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В Белоруссии аист прошел 12 километров крестным ходом вместе с верующими

В Белоруссии аист прошел 12 километров крестным ходом вместе с верующими

Аист присоединился к паломникам и прошел крестным ходом вместе с верующими 12 километров - между белорусскими Могилевом и Белыничами. Причем во время молитвы он становился рядом с иконой.

К паломникам на участке пути по трассе Могилев - Минск присоединился аист. Причем птица не летела, а именно шла, лишь изредка поднимаясь в небо, чтобы нагнать остальных паломников. Во время остановок, когда люди молились у иконы вкруг, аист заходил внутрь круга и стоял рядом с иконой.

Так продолжалось более 4 часов - птица прошла 12 километров. Люди окрестили аиста "чудесным крестоходцем".


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По материалам: uposters.ru

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