В Белоруссии аист прошел 12 километров крестным ходом вместе с верующими

Вадим Карасев

Аист присоединился к паломникам и прошел крестным ходом вместе с верующими 12 километров - между белорусскими Могилевом и Белыничами. Причем во время молитвы он становился рядом с иконой.

К паломникам на участке пути по трассе Могилев - Минск присоединился аист. Причем птица не летела, а именно шла, лишь изредка поднимаясь в небо, чтобы нагнать остальных паломников. Во время остановок, когда люди молились у иконы вкруг, аист заходил внутрь круга и стоял рядом с иконой.

Так продолжалось более 4 часов - птица прошла 12 километров. Люди окрестили аиста "чудесным крестоходцем".





