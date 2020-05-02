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В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"

В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено "в кратчайшие сроки" принять окончательное решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2", Nord Stream 2 AG, освободить этот трубопровод от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ведомства Фите Вульф.

Согласно принятой в ЕС законодательной поправке, решения о выводе газопроводов из-под действия директивы должны быть приняты до 24 мая. Nord Stream 2 AG подавал соответствующую заявку. В январе представитель BNA заявлял агентству, что решение будет принято к этой дате.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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