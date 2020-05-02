В Германии уточнили сроки принятия решения по заявке "Северного потока-2"

Анастасия Иванова

В Германии будут принимать окончательное решение по поводу заявки оператора "Северного потока-2" в кратчайшие сроки, речь идет о вопросе освобождения трубопровода от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что решения о выводе газопроводов из-под действия директивы должны быть приняты до 24 мая согласно принятой в ЕС законодательной поправке. Nord Stream 2 AG ранее подал соответствующую заявку.

"Срок приема замечаний заканчивается 8 мая 2020 года. Вслед за этим планируется в кратчайшие сроки принять решение (относительно заявки Nord Stream 2 AG - ред.)", - заявил представитель федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.

Северный поток-2" не был достроен к маю 2019 года.

В пресс-службе оператора заявили агентству, что не согласны с мнением BNA, ждут окончательного решения, после чего компания намерена принять "дальнейшие действия" для защиты своих прав.

Вульф рассказал, что решения могут быть пересмотрены Высшим земельным судом Дюссельдорфа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что способное достроить "Северный поток-2" судно достигло места укладки.