В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви

Вадим Карасев

В Хабаровске поздравление ветеранов с праздником Победы появилось над вывеской магазина немецкой обуви "Зоммер".

На неоднозначное место размещения баннера обратили внимание местные жители в соцсетях. Он висит над вывеской "Центр немецкой обуви Zommer" на фасаде дома №22 по улице Муравьева-Амурского.



Заммэра Мария Матаева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пообещала, что с этой ситуацией разберутся.

"Власти обратят внимание, это точно. Я сейчас эту информацию передам заместителю мэра по социальным вопросам, чтобы в ближайшие дни эту ошибку [исправили], чтобы это убрали", - сказала заместитель градоначальника.

