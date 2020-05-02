В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви
Сегодня, 10:07 Вадим Карасев
В Хабаровске поздравление ветеранов с праздником Победы появилось над вывеской магазина немецкой обуви "Зоммер".
На неоднозначное место размещения баннера обратили внимание местные жители в соцсетях. Он висит над вывеской "Центр немецкой обуви Zommer" на фасаде дома №22 по улице Муравьева-Амурского.
Заммэра Мария Матаева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пообещала, что с этой ситуацией разберутся.
"Власти обратят внимание, это точно. Я сейчас эту информацию передам заместителю мэра по социальным вопросам, чтобы в ближайшие дни эту ошибку [исправили], чтобы это убрали", - сказала заместитель градоначальника.
По материалам: uposters.ru