Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви

В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви

В Хабаровске поздравление ветеранов с праздником Победы появилось над вывеской магазина немецкой обуви "Зоммер".

На неоднозначное место размещения баннера обратили внимание местные жители в соцсетях. Он висит над вывеской "Центр немецкой обуви Zommer" на фасаде дома №22 по улице Муравьева-Амурского.

Заммэра Мария Матаева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пообещала, что с этой ситуацией разберутся.

"Власти обратят внимание, это точно. Я сейчас эту информацию передам заместителю мэра по социальным вопросам, чтобы в ближайшие дни эту ошибку [исправили], чтобы это убрали", - сказала заместитель градоначальника.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой обуви
В Хабаровске поздравление ветеранам разместили над центром немецкой
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Модная битва: Неймар против Филиппа Киркорова
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в Москве
Трамп захотел видеть послом на Украине бывшего военного атташе в
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей
Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей
Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали
Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали
Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей
Средний лимит по кредиткам в первом квартале вырос до 70 тысяч рублей
Крот, оставь огород! Майские народные приметы и обряды
Крот, оставь огород! Майские народные приметы и обряды
В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
Смерть мужа и скандальное прошлое дочери. Семейные драмы Людмилы Нарусовой
Смерть мужа и скандальное прошлое дочери. Семейные драмы Людмилы
Лера Кудрявцева хочет отсудить у продюсера "Ласкового мая" 2,5 миллиона за клевету
Лера Кудрявцева хочет отсудить у продюсера "Ласкового мая" 2,5

Топ на сегодня

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Нефти и газу предсказали радикальный обвал

Еще по теме

Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ
На Полевой улице тушили автомобиль «БМВ»
Кандидат в мэры Москвы от Монархической партии подал документы в Мосгоризбирком
В Пятигорске продавец с ногами залезла на продуктовую полку