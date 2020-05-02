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В Италии возросла динамика смертей от коронавирусной инфекции

В Италии возросла динамика смертей от коронавирусной инфекции
Количество жертв пандемии коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Италии выросло на 474, с начала эпидемии скончались 28 710 человек. Об этом в субботу сообщает РИА Новости, опираясь на сводки службы гражданской обороны.

Первого мая умерли 269 человек. Динамика в 474 летальных исхода стала самой высокой с 21 апреля (+534 жертвы).

Излечившимися за сутки объявлены 1665 жителей Италии, всего выздоровели 79 914 человек. До этого служба гражданской обороны объявляла о 2304 вылечившихся.


сообщало, что испанцам разрешили по расписанию выбираться на свежий воздух.
# В мире
По материалам: ria.ru

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