В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19

Алексей Вольцев

В офтальмологической больнице Якутска коронавирусом заразились 48 человек, установлено 679 контактных лиц, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее сообщалось, что в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологической больницы. Глава республики сообщил, что ситуация в регионе наиболее напряженная в городе Якутске, большинство случаев – по линии заболевших в офтальмологии, в больнице проводится служебное расследование.