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В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19

В Якутске в офтальмологической клинике 48 человек заразились COVID-19
В офтальмологической больнице Якутска коронавирусом заразились 48 человек, установлено 679 контактных лиц, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее сообщалось, что в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологической больницы. Глава республики сообщил, что ситуация в регионе наиболее напряженная в городе Якутске, большинство случаев – по линии заболевших в офтальмологии, в больнице проводится служебное расследование.

# Россия
По материалам: ria.ru

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