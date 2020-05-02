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В Канаде запретили продавать штурмовые типы оружия после массовых убийств людей

В Канаде запретили продавать штурмовые типы оружия после массовых убийств людей

После массовых убийств, которые случились в канадской провинции Новая Шотландия с 18 на 19 апреля, власти страны запретят использование и продажу оружия штурмового типа. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на сайте правительства.

Среди 1500 моделей огнестрельного оружия и их вариаций под запрет попали американская полуавтоматическая винтовка AR-15 и другие подобные виды оружия, используемые в аналогичных трагедиях в соседних США.

Премьер-министр добавил, что его правительство было на грани введения таких мер ещё в марте, но ситуация с коронавирусом помешала осуществить эти планы.

Несмотря на то, что массовые расстрелы были редкостью в Канаде, Трюдо отметил, что такие преступления теперь стали случаться всё все чаще.

Законодательство страны не предусматривает уголовной ответственности за владение каким-либо оружием военного образца или его разновидностями, однако оно запрещает людям использовать их или торговать ими.

Нынешние владельцы оружия будут иметь двухлетний период амнистии, и они будут компенсированы через программу, которая потребует принятия законопроекта в парламенте.

На данный момент закон позволяет людям экспортировать оружие, возвращать его производителям и перевозить только для того, чтобы деактивировать или избавиться от него. Но при особом и ограниченном числе обстоятельств, оружие всё ещё может быть использовано для охоты.

Трюдо отметил, что с 1 мая в Канаде не разрешается покупать, продавать, перевозить, импортировать или использовать штурмовое оружие военного образца., сообщает „LBC NEWS“.

В ночь на 19 апреля в Канаде местный стоматолог за 12 часов лишил жизни более 22 человек. Мужчина, переодевшись полицейским и передвигаясь на патрульной машине по провинции Новая Шотландия, расстреливал людей, которые попадались ему на пути.

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По материалам: u-f.ru

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