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«В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия» — МИД

«В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия» — МИД

МИД Казахстана выступил с заявлением относительно призывов России и Китая обеспечить прозрачность в работе биолабораторий, финансируемых на средства Пентагона. Напомним, китайские власти 1 мая поддержали официальную позицию России, назвав опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может не обращать внимания на усиление американского биологического присутствия за рубежом. «В первую очередь РФ беспокоит тот факт, что под видом борьбы с биотерроризмом Пентагон организует биолаборатории двойного назначения на постсоветском пространстве», — подчеркнула она.

«Вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности», — заявили в ответ в МИД Казахстана. «Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — говорится на сайте казахского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, данный комментарий сделан «в связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности». При этом официальная Астана напоминает, что в Казахстане, к сожалению, имеется ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие.

«Это обуславливает чрезвычайную важность развития производственно-исследовательской инфраструктуры по обеспечению защиты здоровья населения», — говорится в комментарии. МИД Казахстана сообщает, что еще в 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт и сейчас он преобразован в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ) в Алма-Ате, в котором за эти годы была «создана отечественная научная школа и проводятся уникальные исследования».

В МИД Казахстана отметили, что строительство при ННЦООИ Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) стало одним из главных инструментов укрепления биологической безопасности, национального научного и производственного потенциала. Она создана в рамках исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры ОМУ между Казахстаном и США, а финансирование велось через Министерство обороны США по программе Нанна — Лугара, «которая внесла весомый вклад в укрепление режима нераспространения ОМУ в Казахстане, Белоруссии, России, Украине».

В ведомстве подчеркнули, что лаборатория полностью принадлежит Казахстану и в настоящее время финансируется исключительно из республиканского бюджета, а весь штат ее сотрудников состоит из отечественных специалистов: «Любая работа, которая проводится в ней, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства». Как утверждает МИД Казахстана, деятельность Центральной референтной лаборатории «сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ».

В ведомстве отметили, что сейчас, когда система здравоохранения ориентирована на борьбу с COVID-19, лаборатория «вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания», в ней разработаны отечественные тест-системы для выявления новой инфекции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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