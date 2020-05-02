В Крыму двухлетний ребенок заразился COVID-19

Вадим Карасев

В Крыму врачи зафиксировали за сутки четыре случая заражения COVID-19. Соответствующей информацией со СМИ поделился Дмитрий Крутиков, замглавы регионального управления Роспотребнадзора. С его слов, одному из пациентов всего два года, он из Керчи, прибыл на полуостров из Читы. Из Забайкалья в Крым малыш и родители возвращались через Москву.

В данный момент ребенок и мать госпитализированы в профильное медучреждение со всеми необходимыми мерами предосторожности, а глава семейства – в обсерватор, заявил местный чиновник.

Еще одна зараженная проживает в Красногвардейском районе. Женщина соблюдала все правила самоизоляции, контактов с посторонними практически не имела. Также положительный тест на коронавирус дали два участника церковного хора в Сакском районе, пишет ИА Вести Крыма.

Ранее мы сообщали, что сфера услуг в Республике Крым возобновляет работу.