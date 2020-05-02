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В Нижегородской области закрыли на карантин несколько городов и посёлков

В Нижегородской области закрыли на карантин несколько городов и посёлков

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово ввели карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости на этих территориях — соответствующая мера будет действовать до устранения угрозы распространения и ликвидации очага COVID-19. На территории Нижегородской области зафиксировано 2443 случая коронавируса, 14 человек стали жертвами заболевания, 326 — выздоровели.

По словам губернатора, практически во всех населенных пунктах, где вводится карантин, работают важные для региона предприятия и организации. Кроме того, там достаточно высокий уровень миграции. «Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания», — сказал глава региона.

На территорию населенных пунктов, в которых объявлен карантин, запрещается въезд не проживающих в них людей и выезд граждан. Исключения составляют сотрудников экстренных служб и организаций, которые поставляют продукцию первой необходимости. В закрытые на карантин населенные пункты также смогут попасть те, кому выдают разрешение муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, там установят контрольные пункты и блокирующие посты.

Также граждане там должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра и использовать средства защиты. На территории этих населенных пунктов также будет усилена дезинфекция общественных пространств. В свою очередь, на работающих предприятиях планируется обеспечить неукоснительное исполнение санитарных правил.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 124 054 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 15 013 россиян. Жертвами заболевания стали 1222 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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