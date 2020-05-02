В Осетии не будут 3 сентября праздновать окончание войны — Битаров
В Северной Осетии не будет проходить торжеств по случаю дня окончания Второй мировой войны, который теперь будет отмечаться 3 сентября. 3 сентября — это также день, когда был совершен теракт в бесланской школе № 1. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит проведения каких-либо празднеств в такой день.
Как подчеркнул Битаров, никому из жителей республики и в голову не придет, что в этот день можно что-то праздновать.
Закон о переносе дня воинской славы, связанного с окончанием Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце апреля.
Битаров сообщил, что обращался к федеральному руководству за разъяснениями по этому решению.
Однако в Осетии нет таких людей, чтобы что-то праздновать в этот день, заключил Битаров.
Отряд из 30 террористов захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Их удерживали в здании без воды и еды.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
3 сентября в России стал отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом.