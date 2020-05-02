В Осетии не будут 3 сентября праздновать окончание войны — Битаров

Алексей Вольцев

В Северной Осетии не будет проходить торжеств по случаю дня окончания Второй мировой войны, который теперь будет отмечаться 3 сентября. 3 сентября — это также день, когда был совершен теракт в бесланской школе № 1. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит проведения каких-либо празднеств в такой день.

Как подчеркнул Битаров, никому из жителей республики и в голову не придет, что в этот день можно что-то праздновать.

«Может и найдутся такие, кто захочет, но это 2−3 человека из 700 тысяч. А остальные, нормальные люди, не только в Осетии, но и по всему миру, всегда скорбят. Это боль каждого человека, независимо от того, пострадал у него кто-то из родственников или нет. Поэтому о каком празднике в республике мы можем говорить, и кто это придумал? Я лично никаких празднеств в Осетии не допущу», — сказал Битаров.

Закон о переносе дня воинской славы, связанного с окончанием Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце апреля.

Битаров сообщил, что обращался к федеральному руководству за разъяснениями по этому решению.

«Мне сказали, что исторически подтверждено, что действительно окончание войны было 3 сентября. С этим я спорить не могу. И разве мы можем запрещать кому-то, например на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Разве мы можем запретить кому-то во Владивостоке или Нью-Йорке провести свадьбу или празднества? Нет», — сказал Битаров.

Однако в Осетии нет таких людей, чтобы что-то праздновать в этот день, заключил Битаров.

Отряд из 30 террористов захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Их удерживали в здании без воды и еды.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

3 сентября в России стал отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом.