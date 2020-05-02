В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жителей Подмосковья, нарушающих обязательный «масочный режим», который начнет действовать в регионе с 12 мая, будут штрафовать. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.

Там отметили, что следить за соблюдением новых правил будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов. До 12 мая, пока ношение масок носит рекомендательный характер, правоохранители будут просто вежливо просить жителей региона использовать средства защиты, однако после 12 мая, когда «масочный режим» станет обязательным, за отсутствие маски будут выписывать штрафы.

Так, пояснили в пресс-службе, согласно подмосковному КоАП, нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении «масочного режима» регионе 1 мая. Согласно документу, до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая «масочный режим» становится обязательным. Жители региона должны будут носить защитные средства, в том числе во время пребывания в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции.

В постановлении также уточняется, что социально незащищенные слои населения будут обеспечены средствами индивидуальной защиты на льготных условиях. За ценами на маски будет следить Управление Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.