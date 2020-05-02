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В Роспотребнадзоре не исключили использования иммуноглобулинов против коронавируса

В Роспотребнадзоре не исключили использования иммуноглобулинов против коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в будущем иммуноглобулины будут использоваться для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Знаете, у нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины — не плазму, а иммуноглобулины — для профилактики вирусного гепатита, и был иммуноглобулин противокоревой, и целый ряд других инфекций мы лечим, профилактируем иммуноглобулином. В сегодняшней ситуации сыворотка и плазма используются для пациентов. Вот сегодня пока других назначений нет. Может быть, они будут, но пока сегодня — нет», — сказала она в интервью на телеканале «Россия-24».

По словам Поповой, вирус очень долго покидает организм — человек может выделять вирус, даже если он чувствует себя здоровым. Кроме того, попадая в организм, он стимулирует выработку антител и иммуноглобулинов памяти. Глава ведомства отметила, что в настоящее время ряд тест-систем уже выявляет такие иммуноглобулины.

«И мы видим в динамике, что количество иммуноглобулинов G, которые отвечают за иммунитет после того, как человек уже полностью выздоровел, они нарабатываются, они есть, и весь мир сегодня об этом знает, в общем-то, ученые всего мира говорят, что да, иммунитет вырабатывается», — сказала она, отметив, что предстоит исследовать, как долго иммунитет будет сохраняться и как он вырабатывается у разных людей.

Ранее в интервью Попова также заявила, что тест на коронавирус может показать результат не позднее, чем на третий день после инфицирования.

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По материалам: pnp.ru

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