В России за сутки выявили 9 623 случая заражения коронавирусом

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За минувшие сутки в России выявлено 9 623 случаев заражения COVID-19, число случаев заражения в стране достигло 124 054. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся в мире.

За сутки выздоровели 1793 человека, за все время выписались 15 013 человек. Количество новых случаев заражения превысило показатель пятницы, 1 мая, на 21,3%. Суточный рост составил 8,4%, при этом 4 488 (46,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Также отмечается, что Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных превышает 1 тысячу. Всего таких регионов 13.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России на сегодня под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус нового типа находятся более 214 тысяч человек.