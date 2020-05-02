В Ростовской области за сутки зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусом

Вадим Карасев

По данным на 1 мая в Ростовской области выявлено за сутки восемьдесят три новых случая заболевания коронавирусом.

Пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 в Ростовской области подтвердила, что за сутки было зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Сейчас в области 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, девять человек скончались, выздоровели девяносто восемь.

Новые случаи заболевания коронавирусом были подтверждены в Таганроге, Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Сальске, Зверево, Азове, Шахтах и ещё 14 районах региона.

Всего в Ростовской области число больных коронавирусом превысило тысячу случаев и составляет 1026 человек. По России число больных COVID-19 составляет 114 431 человек, пишет „БЛОКНОТ“.

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